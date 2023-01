Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de masini electrice Tesla a redus preturile la autovehiculele electrice cu cea mai mare vanzare, din Statele Unite si Germania, in cadrul unei prelungiri a politicii sale de "discount agresiv". Anuntul are loc dupa ce Tesla a nu s-a ridicat la nivelul prognozelor Wall Street privind…

- Noul plan, anuntat saptamana trecuta intr-o scrisoare a directorului executiv Chris Kempczinski catre angajatii din intreaga lume si vazut de Reuters, cere companiei cu sediul in Chicago sa anuleze sau sa ”deprioritizeze” unele initiative, accelerand totodata dezvoltarea magazinelor. Acest lucru ar…

- Valoarea actiunilor Tesla a scazut marti cu 11-, dupa ce Elon Musk, un obisnuit al unor mesaje distructive pe Twitter, a raspuns unor "previziuni" ale lui Dmitri Medvedev, in contextul in care constructorul de automobile si-a pierdut 69- din valoarea pe bursa de la inceputul lui 2022 si 44- numai in…

- Mesajul de marti al lui Musk a amplificat aceasta tendinta. Antreprenorul american a raspuns unei serii de tweeturi publicate de catre fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, care a prezentat o lista de zece ”previziuni” halucinante in 2023. Medvedev anticipeaza, intre altele, aparitia unui al Patrulea…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut miercuri cu 9%, sub 100 euro pentru un Megawatt-ora, si se indreapta spre a patra zi de declin, deoarece importurile aproape record de gaze naturale lichefiate (GNL) si stocurile mai mari decat in mod obisnuit au atenuat

- Bayerische Motoren Werke (BMW) a raportat un profit trimestrial mai ridicat si a mentinut previziunile privind rezultatele financiare din 2022, deoarece preturile ridicate au compensat majorarea costurilor si perturbarile din lanturile de aprovizionare, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . „Rezultatele…

- Mii de cehi au protestat vineri la Praga , cerand demisia guvernului de centru-dreapta pentru a permite organizarea alegerilor anticipate și solicitand discuții cu Rusia cu privire la aprovizionarea cu gaze inainte de iarna. Demonstrația organizata in piața principala din Praga, cu ocazia sarbatorii…

- Tesla a redus prețurile de pornire pentru automobilele sale Model 3 și Model Y cu pana la 9% in China, inversand o tendința de creștere in intreaga industrie, pe fondul semnelor de slabire a cererii pe cea mai mare piața auto din lume. Reducerile de preț sunt primele operate de Tesla in China in 2022…