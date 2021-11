Tesla retrage aproape 12.000 de mașini de pe piață Tesla retrage 11.704 de mașini de pe piața din SUA dupa ce a identificat o eroare de software care ar putea activa în mod neașteptat sistemul automat de frânare de urgența și ar putea declanșa o alerta falsa de accident, a transmis National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).



