Stiri pe aceeasi tema

- Tesla recheama peste 321.000 de vehicule din Statele Unite din cauza posibilitatii ca lampile din spate sa nu se aprinda intotdeauna, a declarat compania intr-un comunicat, transmite Reuters, preluata de News.ro. Stirea urmeaza unei alte rechemari, anuntata vineri, a aproape 30.000 de masini Model X…

- Avertismentul ”Nu conduceti” este pentru proprietarii de vehicule Dodge Magnum din 2005-2010, coupe-urilor Dodge Challenger si sedanurilor Dodge Charger si Chrysler 300, la care nu au fost inlocuite airbagurile Takata de pe parte soferului. Stellantis a spus ca airbag-urile de schimb din partea soferului,…

- Stellantis, compania-mama a Chrysler, a cerut proprietarilor a 276.000 de vehicule mai vechi din SUA sa inceteze imediat conducerea lor, dupa ce in ultimele sapte luni au fost raportate trei decese cauzate de defecte ale airbagurilor Takata, transmite Reuters. Avertismentul "Nu conduceti" este pentru…

- Producția ar urma sa inceapa la doi ani dupa ce termenul inițial pentru mult așteptata camioneta, anunțata de directorul executiv al Tesla, Elon Musk, in 2019, au declarat pentru Reuters doua persoane care cunosc planurile. Tesla a declarat luna trecuta ca lucreaza la pregatirea fabricii sale din Austin,…

- Tesla a redus prețurile de pornire pentru automobilele sale Model 3 și Model Y cu pana la 9% in China, inversand o tendința de creștere in intreaga industrie, pe fondul semnelor de slabire a cererii pe cea mai mare piața auto din lume. Reducerile de preț sunt primele operate de Tesla in China in 2022…

- Tesla recheama peste un milion de mașini. Ar fi vorba de unele probleme la geamuri. E vorba despre aproape 1,1 milion de autovehicule din Statele Unite, potrivit Reuters. Se va face o actualizare a softului Producatorul auto a anunțat NHTSA (Administrația Naționala pentru Siguranța Traficului pe Autostrazi)…

- Pe finalul lunii iulie, persoane neautorizate au dobandit acces la unele din sisteme Samsung din Statele Unite, anunta compania coreeana coreeana intr-un comunicat succint. Atacul a fost identificat pe 4 august, insa, clientii sunt instiintati abia acum, la aproape o luna dupa ce compania a aflat de…

- Sursele Variety sustin ca Netflix se grabeste sa-si lanseze versiunea cu reclame. Pentru a fi disponibila inaintea celei pe care o va oferi Disney+, Netflix ar vrea sa aiba lansarea pe 1 noiembrie. Disney+ a anuntat deja ca va lansa versiunea cu reclame pe 8 decembrie in Statele Unite. Aceasta va costa…