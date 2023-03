Stiri pe aceeasi tema

Statele Unite ale Americii planuiesc o provocare in Ucraina folosind substanțe chimice toxice, a declarat marți Ministerul rus al Apararii, transmite Reuters.

China a afirmat luni ca Statele Unite ale Americii au trimis de peste zece ori in spatiul sau aerian baloane de mare altitudine, fara "nicio permisiune", incepand din ianuarie anul trecut, relateaza Reuters si AFP, conform AGERPRES.

Statele Unite ale Americii au desemnat oficial recent compania militara privata rusa Wagner drept „organizatie criminala transnationala" si a blocat activele acesteia din SUA, pentru ajutorul pe care i-l acorda armatei ruse in razboiul din Ucraina, relateaza Reuters, conform Agerpres.

Ford Motor recheama 462.000 de vehicule din intreaga lume, pentru o defectiune la camera video impiedicand afisarea imaginii camerei video din spate, transmite Reuters.

Patru din cinci masini noi vandute in Norvegia in 2022 au fost electrice, in frunte cu Tesla, dar persoane din industrie spun ca noile taxe ar putea zadarnici obiectivul tarii de a deveni prima care pune capat vanzarii de automobile pe benzina si motorina, pana in 2025, transmite Reuters, citat de

Actiunile Tesla au scazut joi cu aproape 10%, la cel mai scazut nivel din septembrie 2020, dupa ce website-ul producatorului auto a aratat ca ofera reduceri de 7.500 de dolari la vehiculele electrice Model 3 si Model Y livrate in Statele Unite in aceasta luna, transmite Reuters, potrivit News.ro.

Statele Unite ale Americii asteapta furtuni "periculoase si amenintatoare" in zilele dinaintea Craciunului, a avertizat joi presedintele Joe Biden, indemnandu-i pe americanii care doresc sa calatoreasca de Craciun sa porneasca de acum la drum, transmite Reuters, potrivit Agerpres.