Stiri pe aceeasi tema

- In urma unei intalniri dintre Bogdan Aurescu, șeful diplomației București, și omologul sau american, Mike Pompeo, Statele Unite ale Americii au planuit sa-și sporeasca prezența militara in Romania. Anunțul a fost facut public ieri seara, pe rețeaua Twitter. Subiectul nu este nou intrucat a fost pus…

- Producatorul de vehicule electrice Tesla Inc a anuntat luni ca va exporta sedanul Model 3 produs in China in peste zece tari europene, incepand din aceasta luna, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Tesla, care a inceput in decembrie sa livreze vehicule fabricate la fabrica sa din Shanghai, va exporta…

- Papa Francisc a refuzat sa-l intalneasca pe secretarul de stat american Mike Pompeo saptamana aceasta, deoarece nu vrea sa fie folosit politic in cadrul campaniei electorale din Statele Unite, a declarat ieri un inalt oficial al Vaticanului, anunta hotnews . Inaintea unei intalniri programate saptamana…

- Printul Charles este de parere ca pentru a traversa cu bine criza social-financiara pe care o traverseaza omenirea din cauza pandemiei de coronavirus, avem nevoie de o alianța globala. P rintul Charles și-a expus viziunea despre cum poate depași umanitatea aceasta criza, intr-un discurs tinut pentru…

- "Palestina a ajuns victima ambitiilor electorale ale lui Trump", a afirmat vineri Saeb Erekat, secretarul general al Organizatiei pentru Eliberarea Palestinei (OEP), la scurt timp dupa anuntul transferului ambasadei sârbe în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, transmite AFP.…

- Autoritatea de telecomunicatii din Pakistan susține ca a emis notificari companiilor prin care le sfatuiesc sa elimine serviciile de intalniri si sa modereze continutul de streaming live din aplicatiile lor. Companiile nu au raspuns la timp - de aici interdictia, au spus reprezentanții autoritatații.…

- "Am marea onoare sa anunț ca am ales-o pe Kamala Harris - o luptatoare neinfricata - drept partenera mea in alegeri", a scris Biden pe Twitter. I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public…

- Elon Musk face urmatorul pas in revoluționarea industriei auto. Șeful Tesla spune ca este dispus sa furnizeze baterii și altor producatori auto Directorul general al Tesla, Elon Musk, a anuntat ca firma americana este deschisa la acordarea de licente software si furnizarea de baterii si sisteme de propulsie,…