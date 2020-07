Stiri pe aceeasi tema

- Promoție la Tesla. Pretul SUV-ului Model Y, redus cu 3.000 de dolari, din cauza pandemiei cu coronavirus Tesla a redus pretul SUV-ului Model Y cu 3.000 de dolari, la doar patru luni de la lansarea acestuia, producatorul de automobile electrice dorind sa mentina vanzarile in contextul pandemiei cu COVID-19.…

- Tesla a redus pretul SUV-ului Model Y cu 3.000 de dolari, la doar patru luni de la lansarea acestuia, producatorul de automobile electrice dorind sa mentina vanzarile in contextul pandemiei de Covid-19, transmite Reuters. In luna mai, Tesla a redus si preturile automobilelor Model 3, Model…

- In luna mai, Tesla a redus și prețurile automobilelor Model 3, Model X și Model S, scrie News.ro. Compania condusa de Elon Musk a raportat o scadere sub așteptari a vanzarilor de automobile in trimestrul al doilea, in pofida impactului pandemiei asupra industriei auto la nivel global. Citeste…

- In luna mai, Tesla a redus si preturile automobilelor Model 3, Model X si Model S. Compania condusa de Elon Musk a raportat o scadere sub asteptari a vanzarilor de automobile in trimestrul al doilea, in pofida impactului pandemiei asupra industriei auto la nivel global. Pretul SUV-ului Model Y porneste…

- China este gata sa produca in masa o baterie de 2 milioane km, iar durata sa de viața va fi de 16 ani. Producția noii baterii va incepe probabil la fabrica companiei Tesla din Shanghai, și va fi instalata in mașina electrica Model 3. Potrivit reprezentanților CATL, noul tip de baterie cu o durata mai…

- Elon Musk (48 de ani), CEO-ul companiei Tesla, trece peste restricțiile impuse de autoritați și e hotarat sa reinceapa producția la fabrica Tesla din California. Acest lucru ar urma sa aiba loc lunea viitoare, in ciuda pandemiei de coronavirus. „Tesla reincepe producția impotriva regulilor Comitatului…

- Totul a plecat de la faptul ca autoritațile locale il impiedica sa reia producția imediat din cauza pandemiei. Miliardarul american Elon Musk , producatorul de mașini electrice Tesla , amenința ca va muta fabrica din Fremont, din apropiere de San Francisco, dupa ce autoritațile locale nu au permis…

- Elon Musk a reușit in aceasta saptamana sa implice Tesla in doua controverse majore, care au avut efecte semnificative inclusiv pe bursa americana. Prima controversa este legata de noua autonomie oficiala pentru Model S, care a fost calculata de Agenția pentru Protecția Mediului din SUA la 391 de mile,…