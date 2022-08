Stiri pe aceeasi tema

- In primele 6 luni ale anului, Stellantis a vandut mai multe mașini electrice decat Tesla, pe Batranul Continent. Cel mai nou grup din industria auto a comercializat 105.413 unitați, in timp ce Tesla, afectata de lockdown-urile din China, s-a clasat pe locul 3 cu 78.277 de exemplare. Gigantul american…

- Cele mai recente date publicate de Experian arata ca Tesla a fost cea mai bine vanduta marca premium in Statele Unite, in perioada ianuarie-mai 2022. Astfel, compania lui Elon Musk a reușit sa vanda 179.574 de mașini in aceasta perioada, o creștere de 66% fața de aceeași perioada a anului trecut. Pe…

- KBA a anuntat pe site-ul sau, pe 29 iunie, ca o problema a software-ului a cauzat o defectiune a eCall, care este conceput pentru a contacta automat personalul de interventie in cazul unui accident grav. Radiodifuzorul regional german Rundfunk Berlin-Brandenburg, care deserveste regiunea care gazduieste…

- Fabricile de automobile ale companiei Tesla din Texas și Berlin „pierd miliarde de dolari” in timp ce se straduiesc sa creasca producția, din cauza lipsei de baterii și a problemelor portuare din China, a declarat directorul executiv Elon Musk. „Atat fabricile din Berlin, cat și din Austin sunt cuptoare…

- ”Atat fabrica din Berlin, cat si cea din Austin sunt niste furnale gigantice de bani in acest moment. Este intr-adevar ca un raget urias, care este sunetul banilor in flacari”, a declarat Musk, intr-un interviu divizat in trei parti, ultima fiind publicata miercuri. Musk a declarat ca fabrica Tesla…

- Grupul chinez Zhejiang Geely Holding a efectuat joi prima sa lansare de succes a noua sateliti pe orbita terestra joasa, in cadrul unui proiect de realizare a unei retele de sateliti, pentru a oferi o navigatie mai precisa pentru vehiculele autonome, transmite Reuters. Satelitii GeeSAT-1, proiectati…

- Toyota Motor a avertizat miercuri investitorii ca cresterile "fara precedent" ale costurilor materialelor si logisticii ar putea reduce profitul companiei pe intregul an cu pana la 20-, transmite CNBC. Producatorul auto japonez a spus ca se asteapta la o dublare a costurilor materialelor, la 1.450 miliarde…