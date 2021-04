Tesla, prima stație Supercharger deschisă în Capitală. Alte două orașe din România, pe listă – VIDEO Doua stații Supercharger – de incarcare rapida pentru mașinile electrice – au fost deschise deja in Romania. Dupa stația Supercharger de la Timișoara, s-a aflat, mai nou, ca locuitorii Capitalei au opțiunea de a utiliza aceasta facilitate. Un anunț a fost facut pe site-ul oficial al companiei Tesla, din care șoferii afla ca stația Supercharger […] The post Tesla, prima stație Supercharger deschisa in Capitala. Alte doua orașe din Romania, pe lista - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

