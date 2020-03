Tesla pregătește lansarea unui nou update pentru sistemul Autopilot: mașina va opri singură ... Tesla lucreaza in prezent la imbunatațirea funcțiilor sistemului Autopilot, care include o serie de sisteme de asistența pentru șoferi. Cel mai nou update pregatit de constructorul american este legat de introducerea unei funcții care va permite mașinii sa se opreasca singura la culoarea roșie a semaforului sau la semnul "Stop". Noua funcție este dispoibila in prezent pentru un numar limitat de mașini Tesla care au primit recent un update prin internet,... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

