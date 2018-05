Tesla pierde 6.500 de dolari in fiecare minut!

Stiri pe aceeasi tema

- Compania pe care Elon Musk a construit-o sa introduca viitorul masinilor electrice ar putea ramane fara bani in acest an. Tesla cheltuie atat de multi bani, incat, fara finantare suplimentara, exista un risc real sa ramana fara numerar in 2018.

- La inceputul lunii aprilie, fondatorul si CEO-ul Tesla, Elon Musk, a glumit cu privire la falimentul companiei, insa acest rezultat nu mai pare atat de incredibil. Exista un „risc valid” ca Tesla sa nu aiba suficienti bani pentru a termina anul calendaristic, potrivit Fortune.

- La inceputul lunii aprilie, fondatorul si CEO-ul Tesla, Elon Musk, a glumit cu privire la falimentul companiei, insa acest rezultat nu mai pare atat de incredibil. Exista un „risc valid” ca Tesla sa nu aiba suficienti bani pentru a termina anul calendaristic, potrivit Fortune. Compania cheltuie…

- In perspectiva, Elon Musk va castiga 5 miliarde de dolari pe an, mai mult decat toti executivii din pozitia de CEO din companiile care compun indicele S&P 500, la un loc. Decizia este surprinzatoare incat Tesla a inregistrat pierderi operationale de 4,97 de miliarde de dolari sub conducerea lui Musk.…

- Cu cateva zile in urma, actionarii Tesla au aprobat un pachet salarial neasteptat pentru CEO-ul Elon Musk, care ii va aduce acestuia 50 de miliarde de dolari in urmatoriul deceniu, potrivit Business Insider. In perspectiva, Elon Musk va castiga 5 miliarde de dolari pe an, mai mult decat…

- Constructorul american de automobile electrice Tesla iși menține obiectivele de productie pentru sedanul Model 3 stabilite de fondatorul Elon Musk, chiar daca a raportat cele mai mari pierderi trimestriale din istorie si a avertizat ca investitiile sale vor creste in acest an, informeaza AFP, preluata…

- Dupa succesul rasunator inregistrat de SpaceX cu lansarea rachetei Falcon Heavy, Tesla, cealalta firma a lui Elon Musk a anuntat un esec urias. A pierdut peste 675 de milioane de dolari in ultimele trei luni ale lui 2017.

- Elon Musk are numai 46 de ani, dar o avere estimata la peste 20 de miliarde de dolari. Numele sau este asociat unor branduri revolutionare la nivel mondial. Musk este locul 21 in topul miliardarilor Forbes. A fost casatorit cu o colega de facultate, Justine, intre 2000 si 2008. Dupa ce aceasta…