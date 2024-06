Tesla oferă o reducere de 6.000 de euro pentru Model Y în Germania Așa cum bine știi, Germania a eliminat complet (la finalul anului trecut) bonusurile pentru achiziția de mașini electrice. Din aceasta cauza, cererea pentru mașini cu zero emisii a scazut foarte mult in aceasta țara. Una dintre cele mai afectate marci este Tesla. In primele 5 luni ale anului 2024, vanzarile Tesla au scazut cu mai bine de 40% in Germania. Cea mai "neagra" perioada a fost chiar luna mai, atunci cand vanzarile Tesla au scazut... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

