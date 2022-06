Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz a respins luni criticile conform carora Germania este prea lenta in livrarile de armament greu catre Ucraina, relateaza DPA. "Vom livra toate armele pe care le-am aprobat", a declarat Scholz, adaugand ca a fost nevoie mai intai ca fortele ucrainene sa fie instruite in folosirea…

- Natiunile din Grupul G7 au decis, vineri, oprirea subventiilor pentru proiecte in strainatate cu sisteme de energie fosila si reducerea semnificativa pana in 2035 a productiei interne de electricitate din surse poluante. „Asumam angajamentul de a opri, pana la sfarsitul anului 2022, orice nou ajutor…

- Bayerische Motoren Werke (BMW) exploreaza noi investitii in energie solara, geotermala si hidrogen, a anuntat luni directorul de productie Milan Nedeljkovic, avertizand ca interzicerea importurilor de gaz rusesc va bloca industria, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Producatorul auto german, care…

- In urma cu trei ani, in august 2019, gigantul german Sennheiser a inaugurat oficial noua sa fabrica din Brașov. Dupa ce a inceput prima asamblare a produselor in noiembrie 2018, activitatea creștea in 2019 acum pana la operațiuni complete. In fabrica de șla Brașov erau 116 angajați care se concentreaza…

Producatorul german de sisteme audio Sennheiser isi extinde fabricile din Germania si Romania, anunța un comunicat.

Consumatorii din Germania trebuie sa se pregateasca pentru preturi mari la energie pe termen lung, a prevenit luni ministrul economiei, Robert Habeck, dupa o intalnire la Berlin cu asociatii ale intreprinderilor mici si mijlocii, transmite dpa, informeaza Agerpres.

- Dupa un val de critici la adresa guvernului de la Berlin, ministerul german al apararii a anunțat ca va trimite Kievului armament greu. Decizia vine in contextul „nisipurilor mișcatoare” in care ajunsese cancelariatul lui Olaf Scholz, acuzat de joc dublu in relația cu Moscova.

- Programele de asistența pentru dezvoltare a Republicii Moldova cu susținerea Germaniei, dar și aspecte ale cooperarii bilaterale au fost discutate astazi la Berlin, in cadrul intrevederii prim-ministrei Natalia Gavrilița cu Svenja Schulze, ministrul federal german al cooperarii și dezvoltarii. Prim-ministra…