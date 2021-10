Stiri pe aceeasi tema

- Un raport recent prezinta caștigurile de la Samsung și o creștere impresionanta in Q3 datorita business-ului cu semiconductori. Raportul specifica veniturile in intervalul 60,21 miliarde dolari – 61,87 miliarde dolari. Se așteapta ca profiturile sa fie cuprinse intre 13,12 miliarde dolari – 13,29 miliarde…

- Analistii anticipau ca producatorul de masini electrice val ivra 229.142 de vehicule, potrivit datelor firmei Refinitiv. Tesla a suportat criza cipurilor mai bine decat alti constructori auto, livrarile sale de vehicule crescand cu 20% in intervalul iulie-septembrie, fata de un record anterior realizat…

- Polestar, constructor de mașini electrice care face parte, alaturi de Volvo Cars, din grupul chinezesc Geely se va lista la bursa și este evaluata la 20 miliarde dolari. Polestar are sediul la Goteborg, în Suedia și are banii de a-și extinde prezența de la 14 piețe, la 30.Primul model…

- Potrivit Aramco, rezultatele au fost sustinute de relaxarea restrictiilor pentru Covid-19 la nivel mondial, campaniile de vaccinare, masurile de stimulare si accelerarea activitatilor economice pe pietele majore. Profitul net al Aramco a urcat de la 24,62 miliarde de riali in urma cu un an la 95,47…

- Toyota Motor Corp, cel mai mare producator auto nipon, a raportat miercuri un profit operational record, de 997,49 miliarde de yeni (9,15 miliarde de dolari) in trimestrul doi din 2021, in urma redresarii vanzarilor si a gestionarii deficitului de cipuri mai bine decat multe rivale, transmit Reuters…

- Grupul american Apple a inregistrat in trimestrul aprilie-iunie 2021 un profit pe actiune si o cifra de afaceri peste asteptari, gratie vanzarilor de telefoane iPhone, care au crescut cu aproape 50%, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Grupul cu sediul in Cupertino, California, a anuntat marti seara…

- Gratie unui numar record de autovehicule livrate in al doilea trimestru al acestui an, constructorul american de automobile electrice Tesla a castigat pentru prima data in istoria sa mai mult de un miliard de dolari in decursul a trei luni, dar a avertizat ca penuria de semiconductori ramane o amenintare,…

- Tesla Motors a avut un trimestru excelent, cu venituri de aproape 12 miliarde dolari și profit net de 1,1 miliarde dolari. Intre aprilie și iunie Tesla a livrat peste 200.000 de mașini, cele mai multe fiind Model 3. Elon Musk a spus ca este clar faptul ca vehiculele electrice reprezinta calea corecta…