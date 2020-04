In luna martie, pe piața din Europa au fost inmatriculate doar 848.800 de mașini noi, in scadere cu 52% comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Cu toate acestea, segmentul mașinilor electrificate a inregistrat o creștere de 15% și a ajuns la o cota de piața de 17.4% (+10.1 puncte procentuale fața de perioada similara din 2019), un nou record la acest capitol. In luna martie, prima poziție din clasament ii revine lui Tesla Model 3 cu...