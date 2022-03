Panasonic se apropie de aducerea pe piața a bateriilor litiu-ion de urmatoarea generație, ceea ce se așteapta sa reduca substanțial costul vehiculelor electrice precum Tesla. Producatorul japonez de electronice a dezvoltat o baterie „4680” mai mare, despre care directorul executiv al Tesla, Elon Musk, o considera esențiala pentru plasarea mașinilor sale la prețul de 25.000 […] The post Tesla low cost? Cu Panasonic se poate first appeared on Ziarul National .