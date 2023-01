Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, indicele Dow Jones a scazut cu 0,22%, S&P 500 cu 0,25%, iar Nasdaq Composite cu 0,11%. Toti cei trei indici majori au inregistrat cea mai slaba evolutie din 2008 si au intrerupt seria de cresteri din ultimii trei ani. Indicele Dow Jones s-a descurcat cel mai bine, cu un declin de aproximativ…

- Valoarea actiunilor Tesla a scazut marti cu 11-, dupa ce Elon Musk, un obisnuit al unor mesaje distructive pe Twitter, a raspuns unor "previziuni" ale lui Dmitri Medvedev, in contextul in care constructorul de automobile si-a pierdut 69- din valoarea pe bursa de la inceputul lui 2022 si 44- numai in…

- Mesajul de marti al lui Musk a amplificat aceasta tendinta. Antreprenorul american a raspuns unei serii de tweeturi publicate de catre fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, care a prezentat o lista de zece ”previziuni” halucinante in 2023. Medvedev anticipeaza, intre altele, aparitia unui al Patrulea…

- Unul dintre cei mai infocați susținatori ai companiei Tesla conduse de Elon Musk, investitoarea Cathie Wood, cea supranumita „copacul cu bani” al Wall Street, a inceput sa simta presiuni din cauza declinului istoric al acțiunilor producatorului auto, relateaza Markets Insider.

- „Voi demisiona din functia de CEO de indata ce voi gasi pe cineva suficient de nebun pentru a accepta postul! Dupa aceea, doar voi superviza echipele de la software si servere”, a scris Elon Musk pe Twitter. I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I…

- Morgan Stanley, una dintre cele mai mari banci de pe Wall Street, avertizeaza ca prețul acțiunilor Tesla a fost afectat de disputele lui Elon Musk legate de Twitter și ca producatorul de mașini electrice inca este expus la riscuri, relateaza CNBC și Markets Insider.

- Titlurile se tranzactionau sub 100 de dolari pe unitate la deschiderea bursri de pe Wall Street, cel mai mic pret din 2016. Compania-mama a Facebook a raportat miercuri venituri trimestriale de 27,7 miliarde de dolari, o scadere de peste 4% fata de aceeasi perioada a anului trecut si a doua scadere…

- Tesla și-a dublat profitul net in trimestrul al treilea, parțial datorita creșterii prețurilor pentru vehiculele sale electrice, dar vanzarile sale au dezamagit, iar prețul acțiunilor a scazut cu aproape 5% pe Wall Street, potrivit AFP.