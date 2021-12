Tesla lansează ATV-ul pentru copii. Cât costă Cyberquad – VIDEO Tesla a pus la vanzare Cyberquad-uri, adica ATV-uri electrice destinate celor mici. Acestea pot fi comandate deja și se livreaza in cel mult doua saptamani. Anunțul-surpriza vine la peste doi ani de cand Tesla a anunțat un ATV full-size care sa acompanieze camionul Cybertruck. Cyberquad-ul pentru pitici se adreseaza copiilor cu varsta minima de 8 […] The post Tesla lanseaza ATV-ul pentru copii. Cat costa Cyberquad - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

