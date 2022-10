Tesla îşi retrage ATV-ul pentru copii din cauza pericolului de rănire Atunci cand Tesla a prezentat Cybertruck-ul cu 3 ani in urma a oferit si teasere cu privire la un ATV. Pe numele sau Cyberquad, acesta era destinat celor mici. El era lansat in decembrie 2021 si de atunci nu am mai auzit mare lucru. Iar acum produsul este… retras. Tesla Cyberquad e gandit pentru copii si vine cu o baterie de 288 Wh, care ofera o autonomie de 24 kilometri. In mare poate rula o ora cu o incarcare completa. Are si o viteza de 20 km/h si o limita de greutate de 70 de kilograme. Pretul este de 1900 de dolari si se putea comanda prin magazinul online Tesla… pana recent. La mai putin… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Piața europeana a gazului metan inregistreaza evoluții incurajatoare in ultimele zile. Nivelul la care este tranzacționat gazul metan la Bursa Romana de Marfuri a ajuns marți, 4 octombrie la 596 de lei/MWh (120 de euro). Este vorba despre prețul spot (n.r. – piața pe care marfurile sunt tranzactionate…

- Moldovenii sunt condamnați la cel mai mare preț la gaz din Estul Europei, scrie fostul președinte al țarii, Igor Dodon, care a prezentat și o statistica ce demonstreaza aceasta situație. „Spre exemplu in Ucraina și Ungaria prețul mediu este de 5,16 și respectiv 5,31 lei/m3. In țara vecina Romania, prețul…

- Prin acordarea educaționale in valoare de 500 de lei, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a dat inca o data dovada amatorismului și superficialitații manageriale. Parinții fara venituri ai caror copii ar trebui sa beneficieze de tichetele educaționale in valoare de 500 lei sunt obligați de școli sa…

- Alessia Maria Raiciu s-a stins din viața fulgerator in ziua in care a implinit 18 ani. Parinții au gasit-o pe tanara fara suflare, in pat și au chemat un echipaj de urgența care a facut manevre de resuscitare, dar fara izbanda, a declarat decesul. Moarte tinerei a fost clasata ca fiind suspecta! Din…

- Salvamarii au arborat luni dimineața steagul roșu pe plajele din Constanța din cauza vantului puternic și a valurilor mari. In ciuda avertismentelor și a pericolului de inec, un tanar de 23 de ani a intrat in mare, iar la acest moment este resuscitat de un echipaj SMURD, a transmis Vasile Borteș, șeful…

- Incepand de astazi, 2 august, toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv Romania, trebuie sa aplice normele adoptate in 2019 in UE pentru a imbunatați echilibrul dintre viața profesionala și cea privata pentru parinți și ingrijitori, a anunțat Comisia Europeana.

- Toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv Romania, trebuie sa aplice, incepand de marți, normele instituite la nivelul UE pentru a imbunatati echilibrul dintre viata profesionala si cea privata a parintilor si ingrijitorilor, adoptate in 2019, informeaza un comunicat de presa al Executivului…