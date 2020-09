Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile americane au arestat un cetațean rus care a incercat sa extraga date din sistemul Tesla și apoi sa șantajeze compania. Potrivit FBI, Egor Igorevich Kriuchkov, in varsta de 27 de ani, a oferit unui angajat Tesla suma de un milion de dolari pentru a introduce un malware in sistemul informatic,…

- Calculatorul sau laptop-ul dumneavoastra are instalat un sistem de operare lent? Inca mai primiti informari de update al securitatii al PC-ului desi sistemul are o varianta invechita? Atunci este timpul sa faceti un update catre un sistem de operare mai rapid si mult mai sigur precum Windows 10.

- Team BMR EXE Software e o echipa de motociclism viteza, care are sapte piloti in campionatul MotoRC, o echipa mecanica si una de management, toate cu un scop comun: sa readuca performanta in motorsportul romanesc.

- Elon Musk sustine acum ca e deschis sa acorde licenta pentru Autopilot, optiunea de condus autonom dezvoltata pentru masinile Tesla. Totodata, a spus ca e dispus sa furnizeze baterii si sisteme de propulsie. Initiativa vine cu scopul de a relansa piata de vehicule electrice. In cazul vehiculelor electrice,…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat ca nu se poate spune ca situatia este controlata in ceea ce priveste raspandirea pandemiei, mai ales in unele zone ale tarii. ”Clar ca situatia nu este sub control”, afirma Arafat, precizand ca avem lucruri de imbunatptit la efectuarea anchetelor epidemiologice.…

- In ceea ce privește mașinile cu volan pe dreapta deja inmatriculate și utilizate la noi in țara, Registrul Auto Roman inca nu a venit cu o decizie concreta, menționand ca "nicio alta prevedere legislativa care sa oblige la modificarea poziției postului de conducere pe partea stanga". "Dat…

- Richard Quest, prezentator al postului CNN, a fost infectat cu Covid-19 acum doua luni, iar de atunci inca se lupta cu efectele virusului ucigaș, scrie CNN.El spune ca tusea i-a revenit, faraavertisment și aparent fara niciun motiv, la fel și oboseala. Recunoaște ca nusunt la fel de puternice ca atunci…

- Volvo, brandul care și-a facut un renume din siguranța rutiera, introduce poate cea mai indrazneața masura de siguranța de pana acum: viteza maxima de 180 km/h pentru toate modele sale, indiferent de motorizare. De-a lungul timpului, Volvo a introdus pe mașinile sale sisteme de siguranța care ulterior…