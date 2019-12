Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si China au ajuns la un acord comercial de principiu, care reduce unele tarife americane in schimbul unor achizitii chineze mai mari de produse agricole si alte bunuri americane, transmite Reuters, potrivit news.ro.Beijingul a acceptat sa cumpere produse agricole suplimentare…

- Producatorul saudit de petrol Aramco a primit comenzi in valoare 189,04 miliarde de riali (50,4 miliarde dolari) pentru transa destinata investitorilor institutionali din cadrul ofertei publice inisiale, au anuntat marti consilierii financiari ai grupului, citati de Reuters, potrivit news.ro.Comenzile…

- Grupul rus de stat Gazprom a inregistrat o scadere de 45% al profitului net in trimestrul trei din 2019, la 3,32 miliarde de dolari, comparativ cu aceeași perioada din 2018, potrivit b1.ro. Acest declin a venit dupa ce Gazprom a avut exporturi mai scazute si a fost nevoit sa taie preturile pe piata…

- Cel mai mare retailer online din China, Alibaba Group Holding Ltd, a inregistrat vanzari record de aproximativ 268,4 miliarde de yuani (38,4 miliarde de dolari), cu ocazia Zilei Celibatarilor, cel mai mare eveniment de cumparaturi online din lume, transmit Xinhua si Reuters, potrivit Agerpres. Totusi,…

- Gigantul chinez Alibaba a raportat vanzari de 13 miliarde de dolari in prima ora de la demararea promoțiilor de Singles Day, o sarbatoare echivalenta cu ”Black Friday” in China, in urcare cu 32% fața de anul trecut, scrie Reuters. Daca in Occident sunt cunoscute Black Friday și Cyber Monday drept evenimente…

- China si Franta au semnat contracte comerciale in valoare totala de 15 miliarde de dolari si si-au reafirmat sprijinul pentru Acordul ”ireversibil” de la Paris referitor la schimbarile climatice, in timpul unei vizite la Beijing a presedintelui francez Emmanuel Macron, transmite Reuters.

- ​Veniturile bancilor ar putea fi reduse cu circa 280 de miliarde dolari, pâna în 2025 de catre startup-urile din zona fintech si nu numai, care au început sa ”fure” o parte semnificativa din clientii bancilor, arata un studiu citat de Reuters.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Investitii record in valoare de 50 de miliarde dolari au facut din 2019 un an simbol pentru gazele naturale lichefiate, Canada și SUA fiin principalii conducatori, a declarat, joi, Fatih Birol, directorul Agentiei Internationale a Energiei (IEA), transmite Reuters, potrivit Mediafax.Sectorul…