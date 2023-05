Stiri pe aceeasi tema

- Conducere centralei nucleare de la Zaporojie va face demersuri ca sa treaca la combustibil rusesc, in cel mai scurt timp posibil, a anunțat Renat Karcha, consilier al directorului general al companiei ruse de energie nucleara Rosenergoatom, scrie libertatea.ro cu referire la Reuters.

- Cel putin unsprezece persoane au murit, duminica, din cauza insolatiei, dupa ce au participat la un eveniment la care a fost prezent si ministrul de interne al Indiei, la periferia orasului Mumbai, relateaza Reuters. Sute de mii de oameni au participat duminica dupa-amiaza la o ceremonie de premiere,…

- Australia si India au convenit sa accelereze un parteneriat economic mai larg si sa impulsioneze legaturile in domeniul apararii, a declarat vineri, la New Delhi, prim-ministrul australian Anthony Albanese, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Inginerii Tesla au anuntat ca vor reduce cu 50% costurile de asamblare la viitoarele generatii de masini, dar directorul general Elon Musk nu a dezvaluit cand va debuta mult asteptatul model electric la un pret accesibil, transmite Reuters.

- Mii de vizitatori au participat luni (27 februarie) la Mobile World Congress 2023 de la Barcelona pentru a incerca cele mai recente inovații tehnologice, inclusiv simulatoare de zbor, roboți și alte experiențe captivante. Cainii de securitate roboți, jocurile cu realitate augmentata și simulatoarele…

- Intalnirea care va avea loc in perioada 22-25 februarie, in statiunea de vara Nandi Hills, de langa Bengaluru, este primul eveniment major al presedintiei G20 a Indiei. Intalnirea coincide cu implinirea, pe 24 februarie, a unui an de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, iar razboiul este probabil sa…

- Tesla a pus pe pauza planurile de a produce baterii intregi in Brandenburg, Germania, și va realiza in schimb unele etape de producție in Statele Unite, unde stimulentele fiscale sunt mai favorabile, a declarat marți Ministerul Economiei din Brandenburg, potrivit Reuters.

- Cel mai mare editor de jocuri video din lume avea planuri ambitioase de a construi atat software, cat si hardware de realitate virtuala, la o unitate XR de ”realitate extinsa” pe care a lansat-o in iunie anul trecut, pentru care a angajat aproape 300 de oameni. A venit cu un concept pentru un controler…