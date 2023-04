Tesla extinde reducerile de preţuri ale automobilelor sale în Europa, Israel şi Singapore Tesla a raportat saptamana trecuta ca livrarile din primul trimestru au crescut cu doar 4% fata de trimestrul precedent, in ciuda faptului ca a oferit reduceri in Statele Unite, China, Japonia, Australia si Coreea de Sud, pentru a stimula cererea. La cateva zile dupa ce a publicat datele dezamagitoare referitoare la livrari, Tesla a anuntat a cincea reducere a preturilor vehiculelor din acest an pe piata din SUA, in timp ce Washingtonul se pregateste sa introduca standarde mai stricte care vor limita creditele fiscale pentru vehicule electrice. In 2022, cel mai valoros producator de automobile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Tesla a redus, vineri, preturile vehiculelor sale electrice in Europa, Israel si Singapore. Astfel, Tesla a extins o reducere globala pe care a inceput-o in China in ianuarie, provocand ingrijorari cu privire la marja sa de profit, cea mai mare din industria auto, transmite Reuters, citata de News.ro.…

