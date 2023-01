Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german al tehnologiei digitale s-a intalnit recent cu Elon Musk pentru a clarifica ce așteptari are Berlinul de la Twitter, in special in ceea ce privește combaterea dezinformarii, de cand fondatorul Tesla a preluat conducerea firmei de social media, a anunțat vineri ministerul german al tehnologiei…

- Twitter datoreaza 136.260 de dolari pentru chiria neplatita pentru birourile sale de la etajul 30 al unei cladiri din centrul orasului San Francisco, potrivit unui proces intentat saptamana trecuta de proprietarul cladirii.Proprietarul cladirii de pe strada California 650 - care nu este sediul principal…

- Tesla dezvolta o noua versiune a automobilului Model 3, pentru reducerea costurilor de productie si cresterea atractivitatii, au declarat patru persoane care cunosc acest efort, transmite Reuters. Unul dintre obiectivele automobilului reproiectat, cu numele de cod "Highland", este reducerea numarului…

- Unul dintre obiectivele automobilului reproiectat, cu numele de cod ”Highland”, este reducerea numarului de componente si a complexitatii din interiorul Modelului 3, concentrandu-se in acelasi timp pe caracteristicile pe care cumparatorii Tesla le pretuiesc, inclusiv pe afisaj, potrivit surselor, care…

- Elon Musk a declarat ca nu va petrece mult pe la biroul Twitter. El iși dorește sa gaseasca un director care sa conduca compania de social media, adaugand ca spera sa finalizeze o restructurare organizaționala in aceasta saptamana. Musk a facut aceste remarci in timp ce depunea marturie in fața unui…

- Pana in prezent, afacerile lui Elon Musk cu vehicule electrice au fost reciproc avantajoase, iar relația sa cu Beijingul a fost confortabila. Dar Partidul Comunist Chinez ar putea avea alte planuri. Cand ambasadorul Chinei in Statele Unite, Qin Gang, a vizitat fabrica Tesla din Fremont, California,…

- In timp ce Elon Musk este foarte concetrat pe reorganizarea companiei Twitter, un acționar al Tesla l-a acționat in judecata pentru ca in 2018 a incasat un pachet salarial de 56 de miliarde de dolari. "Nu a avut performanțe, a creat pachetul pentru a-și finanța visul de a coloniza Marte", susțin avocații…

- Tesla a redus prețurile de pornire pentru automobilele sale Model 3 și Model Y cu pana la 9% in China, inversand o tendința de creștere in intreaga industrie, pe fondul semnelor de slabire a cererii pe cea mai mare piața auto din lume. Reducerile de preț sunt primele operate de Tesla in China in 2022…