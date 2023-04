Stiri pe aceeasi tema

- Google, parte a grupului Alphabet, a distrus in mod intentionat dovezile de pe chat ale angajatilor, in litigiile antitrust din California, si trebuie sa plateasca sanctiuni si sa se confrunte cu posibile penalitati la proces, a decis marti un judecator din SUA, transmite Reuters.Judecatorul de district…

- La mai bine de un sfert de secol de la dispariția studentei Kristin Smart, in ceea ce a devenit una dintre cele mai cunoscute crime nerezolvate din California, barbatul condamnat pentru uciderea a primit vineri vineri de la 25 de ani de inchisoare pana la inchisoare pe viața, anunța Mediafax.Pedeapsa…

- Tesla a renuntat la planurile de a produce baterii intregi in Brandenburg, Germania, si va efectua in schimb unele etape de productie in Statele Unite, unde stimulentele fiscale sunt mai favorabile, a declarat marti Ministerul Economiei din Brandenburg, transmite Reuters, citat de news.ro. Fii…

- O persoana si-a pierdut viata si alte cel putin trei au fost ranite dupa ce o racheta a lovit duminica un bloc de apartamente din Harkov, al doilea oras al Ucrainei, a declarat guvernatorul regional Oleg Sinegubov, informeaza luni Reuters.

- Marți, 24 ianuarie, viața a revenit la normal in Karachi, dupa ce o avarie la rețeaua naționala a lasat școlile, spitalele și fabricile din Pakistan fara curent electric timp de aproape 24 de ore. Toate cele 1.112 stații de rețea au fost repuse in funcțiune, a declarat marți un oficial guvernamental…

- Tesla, producatorul de mașini electrice condus de Elon Musk, a suferit o noua infrangere miercuri in tentativa sa de a scapa de un proces intentat de autoritațile din California care acuza compania de discriminare rasiala la fabrica sa fanion din acest stat american, relateaza Reuters.