- „Intentia companiilor americane prezente in Romania de a continua sa se dezvolte si sa creeze noi locuri de munca in tara noastra reprezinta o garantie ca avem un mediu economic si un cadru fiscal stabil, predictibil si competitiv, in care investitorii straini au incredere. Parteneriatul nostru strategic…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit astazi, la Palatul Victoria, cu ambasadoarea Statelor Unite in Romania, Kathleen Kavalec. Parteneriatul strategic cu SUA se va reflecta in perioada urmatoare intr-o prezența semnificativa a companiilor americane in economia romaneasca, a spus premierul.

- Drumul Republicii Moldova in UE trece prin București. Declarația a fost facuta de președintele Partidului Social Democrat European, Ion Sula, in cadrul emisiunii ”Dialog Deschis”.”Trebuie sa facem unire prin infrastructura și aici foarte bine a fost punctat ca sa ne integram in UE prin infrastructura…

- Pregatirile pentru cea de-a treia ediție SAGA Festival sunt in plina desfașurare. Doar o luna ne desparte de trei zile pline de distracție in București, intre 23-25 iunie, cand cei mai relevanți 100 artiști ai momentului vor veni in Romania, la Romaero, s

- Grupul Cronos Med, reteaua numarul 1 de medicina estetica din Romania, a achizitionat o clinica la Brasov, prin cumpararea pachetului majoritar de actiuni Biootika. „Investitia pe care o facem la Brasov alaturi de partenerii nostri de la Morphosis Capital o urmeaza pe cea de la Iasi, este mai mare,…

- Publicația austriaca Die Presse susține ca Guvernul de la Bucuresti intentioneaza sa blocheze Austria la OSCE si Parteneriatul NATO pentru Pace in cazul in care Viena nu renunta la veto-ul sau fata de aderarea Romaniei la spatiul Schengen.

- Muzeul Național al Literaturii Romane, in parteneriat cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din Romania, propune publicului o expoziție temporara ce va marca 30 de ani de la inițierea ZILEI MONDIALE A LIBERTAȚII PRESEI. Parteneriatul dintre cele doua instituții va deschide, prin aceasta prima expoziție,…