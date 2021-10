Stiri pe aceeasi tema

- Tesla Model 3, cel mai accesibil model al producatorului american Tesla, a devansat in septembrie modele cu motoare pe combustie interna precum Volkswagen Golf, Dacia Sandero, Renault Clio sau Peugeot 208, potrivit firmei de consultanta Jato Dynamics. Potrivit acestei firme, Tesla Model 3 a controlat…

- Piața mondiala a automobilelor a scazut in septembrie cu 20,3%, la 6 milioane 229 mii de autoturisme și vehicule utilitare ușoare. Conform rezultatelor din noua luni ale anului 2021, vanzarile de autoturisme in lume s-au ridicat la 60 de milioane 573 mii de unitați (+ 12,1%), potrivit datelor companiei…

- Tesla spera ca livreze primele vehicule de la noua sa fabrica din Berlin cel mai devreme in noiembrie, dar va dura ceva mai mult sa se ajunga la productia de masa, a declarat sambata directorul general Elon Musk, la un festival organizat la sediul uzinei, transmite Reuters.

- Compania SpaceX a lui Elon Musk a depașit o valoare de piața de 100 de miliarde de dolari in urma unei vanzari de acțiuni de catre investitorii existenți, anunțata in aceasta saptamana, conform CNBC. SpaceX a lui Elon Musk atinge o evaluare de 100 de miliarde de dolari dupa o vanzare secundara…

- 200 de buzoieni sunt pe cale sa iși piarda locul de munca dupa ce o fabrica de mobila de la Nehoiu, Nikmob, va concedia toți angajații, pana cel mai probabil in cea de-a doua parte a lunii septembrie. Directorul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Munca Buzau, Ionel Tociu, a anunțat ca aceasta…

- Tesla a aminat deschiderea gigafabricii pentru sfarsitul anului 2021, dand vina pe piedicile birocratice din Germania. “Asteptam cu nerabdare sa obtinem aprobarea pentru a produce primele masini, poate in octombrie, daca suntem norocosi”, a declarat Musk intr-o vizita la uzina impreuna cu Armin Laschet,…

- Bezos a declarat ca Blue Origin va renunta la toate platile, pana la 2 miliarde de dolari, din partea NASA in actualul si in urmatorii doi ani fiscali guvernamentali, scrie News.ro . Blue Origin si-ar finanta, de asemenea, propria misiune pe orbita joasa a Pamantului, potrivit Bezos. In schimb, compania…

