Tesla devine cel mai valoros producător auto Prețul acțiunilor producatorului de mașini electrice Tesla a atins pentru prima data miercuri 1.000 de dolari, ceea ce inseamna ca firma a intrecut acum Toyota in capitalizarea de piața și este cel mai valoros constructor de automobile din lume. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

