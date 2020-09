Stiri pe aceeasi tema

- CEO-ul Tesla, Elon Musk, le-a trimis duminica seara un email tuturor angajaților companiei în care afirma ca producatorul de autovehicule electrice va trebui sa „traga tare” pentru a realiza „livrari record” în trimestrul trei, relateaza CNBC.Musk și uneori…

- Wall Street a incheiat tranzactiile de miercuri in crestere, dupa trei zile de pierderi, investitorii profitand de preturile scazute ale actiunilor din sectorul tehnologiei, in timp ce titlurile producatorului de automobile electrice Tesla au avansat cu 10,92%, dupa ce in sedinta precedenta au consemnat…

- LVMH a anuntat miercuri ca acordul de fuziune semnat in noiembrie anul trecut prevedea un termen de finalizare a tranzactiei de cel tarziu 24 noiembrie 2020. Dar Tiffany a solicitat o extindere a datei pana la 31 decembrie, iar ministrul francez de Externe a recomandat companiei sa amane acordul pana…

- Cea mai valoroasa companie din istorie. Apple a atins o capitalizare de piata de 2 trilioane de dolari, care s-a dublat in doar doi ani Apple a atins, miercuri, o capitalizare de piata de 2.000 de miliarde de dolari, care s-a dublat in numai doi ani, producatorul iPhone devenind prima companie americana…

- Capitalizarea Apple a atins acest prag la ora 11 a.m. ET, cand pretul actiunilor a urcat la 467,77 dolari pe unitate. Apple aobtinut prima oara o capitalizare de 1.000 de miliarde de dolari pe 2 august 2018. Analistii de pe Wall Street au anticipat pe scara larga ca producatorul iPhone va deveni prima…

- Tesla a redus pretul SUV-ului Model Y cu 3.000 de dolari, la doar patru luni de la lansarea acestuia, producatorul de automobile electrice dorind sa mentina vanzarile in contextul pandemiei de Covid-19, transmite Reuters, potrivit news.ro.In luna mai, Tesla a redus si preturile automobilelor…

