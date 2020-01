Tesla, cea mai rapida crestere in topul celor mai valoroase branduri din lume

Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile de consum cresc de la o luna la alta. Un recent raport al Direcției Județene de Statistica Salaj precizeaza faptul ca in luna decembrie 2019 prețurile de consum, pe total țara, au crescut, in medie, cu 0,42 la suta comparativ cu luna noiembrie 2019.

- Al patrulea trimestru din 2019 a insemnat o producție de 105.000 de vehicule pentru Tesla, in timp ce livrarile au fost de circa 112.000 de unitați. Model 3 a ajuns la 92.550 de clienți, in timp ce restul de 19.450 de unitați au fost inregistrate in dreptul Model S și Model X. Potrivit datelor oficiale,…

- Exporturile de marfuri realizate in luna octombrie 2019 s-au cifrat la 268,3 milioane dolari SUA, cu 12,4% mai mult fața de luna precedenta și cu 3,6% mai mult comparativ cu aceeași perioada a anului 2018. Potrivit Biroului National de Statistica, a crescut și exportul de marfuri autohtone.

- Conform „Top 50” companii din economia romaneasca, dupa ritmul de crestere al businessului in ultimii cinci ani, Star Assembly Sebeș a adunat afaceri cumulate de 14,4 mld. lei in 2018, in crestere cu 9.500%, comparativ cu anul 2014. Ritmul variaza insa de la 2.700% la aproape 30.000%, la varf aflandu-se…

- Ziarul Unirea O firma din Alba in topul celor mai puternice companii din economia romaneasca: Pe ce loc se situeaza Firma din Alba in topul celor mai puternice companii din economia romaneasca: Pe ce loc se situeaza Top 50 de companii din economie dupa ritmul de crestere al businessului in ultimii cinci…

- Doua companii din Alba se afla in Topul firmelor din țara dupa ritmul de crestere al businessului in ultimii cinci ani.Clasamentul este dominat de Star Assembly din Sebeș, care a inregistrat o evoluție de aproape 30.000 % fața de anul 2014. Compania a realizat in 2018 o cifra de afaceri de 7.229,5 mil.…

- JPMorgan Chase este cea mai valoroasa banca din lume, compania americana fiind evaluata pe Bursa din New York la 362,7 miliarde de dolari, adica de 120 ori mai mult decat Banca Transilvania, banca romaneasca cu o capitalizare de aproape 3 miliarde de...

- Este usor sa ignori pierderile masive atunci cand economia este puternica. Dar atunci cand recesiunea bate la usa, insemnele cu cerneala rosie vor fi un adevarat semn de stop pentru investitori. Aceasta este o problema importanta, in special pentru cei mai mari 10 pierzatori din acest an din Indicele…