Tesla: Câte miliarde de dolari a încasat Elon Musk pentru ultimele acțiuni vândute Elon Musk a vandut pentru suma de patru miliarde de dolari actiuni ale producatorului de automobile Tesla, la aproximativ o saptamana dupa ce a cumparat reteaua de socializare Twitter cu suma de 44 de miliarde de dolari, relateaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk, noul proprietar al Twitter, a facut un anunț crucial privind viitorul platformei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Elon Musk, director al Tesla si SpaceX, a preluat joi controlul Twitter dupa ce a finalizat achizitionarea retelei de socializare pentru 44 de miliarde de dolari. Adjunctul șefului Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, ii transmite lui Musk in acest context sa renunțe la…

- Elon Musk, director al Tesla si SpaceX, a preluat joi controlul Twitter dupa ce a finalizat achizitionarea retelei de socializare pentru 44 de miliarde de dolari, potrivit mai multor articole din presa de specialitate americana, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Bilanțul victimelor din Florida provocate de uraganul Ian se apropie de 100 de morți, iar pagubele sunt uriașe, de ordinul zecilor de miliare de dolari, estimeaza autoritațile și specialiștii, potrivit BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Miliardarul american din domeniul tehnologiei Elon Musk a atras luni mania publica a inalților oficiali ucraineni, dupa ce directorul general al Tesla a postat pe Twitter ceea ce a afirmat ca este cel mai probabil rezultat al invaziei brutale a Rusiei in Ucraina. Fii la curent cu cele mai…

- Un proces de 258 de miliarde de dolari, in care Elon Musk este acuzat ca a derulat o schema piramidala pentru a sprijini criptomoneda Dogecoin, s-a extins prin includerea a sapte noi investitori reclamanti si sase noi parati, intre care compania sa de constructii de tuneluri Boring, transmite Reuters.…

- Corporația rusa de stat "Rosatom" a intentat șase procese in valoare de 3 miliarde de dolari dupa rezilierea contractului de construcție a centralei nucleare Hanhikivi-1 din Finlanda, a declarat compania intr-un comunicat de presa citat de agenția Interfax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Samsung Electronics a anuntat vineri ca a inceput in Coreea de Sud construirea unui nou complex de cercetare si dezvoltare (R&D) in domeniul semiconductorilor, urmand sa investeasca aproximativ 20.000 miliarde de woni (15 miliarde de dolari) pana in 2028, pentru a fi numarul unu pe plan mondial…