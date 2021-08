Tesla amână producția lui Cybertruck până în 2022 Tesla a avut o prima jumatate de an foarte buna, cu o producție de 206.421 de vehicule in intervalul aprilie-iunie, in timp ce a reușit sa livreze 201.250 de unitați, un nou record dupa cel stabilit in primul trimestru. Insa, americanii nu sunt feriți de probleme. Pe langa intarzierile in finalizarea uzinei din Germania, Tesla a amanat și inceperea producției pentru Cybertruck. Planul inițial prevedea... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

