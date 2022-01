Persoana a spus ca amanarea a fost decisa in conditiile in care Tesla schimba caracteristicile si functiile pickup-ului electric pentru a face un produs convingator, pe masura ce concurenta pe acest segment se intensifica. Tesla ar urma sa inceapa o productie limitata de Cybertruck in primul trimestru al anului 2023, inainte de a creste productia, a spus sursa. Compania nu a raspuns imediat unei solicitari de comentarii. Tesla, cel mai mare producator de masini electrice din lume, produce sedanuri electrice si SUV-uri, dar a ratat segmentul de camionete, care este profitabil si extrem de popular…