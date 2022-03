Tesla a semnat un acord secret cu compania minieră braziliană Vale pentru furnizarea de nichel Pretul nichelului, care este esential pentru fabricarea bateriilor pentru vehicule electrice, a crescut constant chiar si inainte de conflictul din Ucraina, care a adus la accentuarea avansului si a declansat haos la Bursa de Metale din Londra la inceputul lunii martie. Preturile altor metale utilizate la constructia de masini, inclusiv aluminiu, paladiu si litiu, au crescut si ele recent. Tesla, cel mai mare producator de automobile din lume in functie de valoarea de piata, a semnat un acord cu Vale pentru aprovizionarea timp de mai multi ani cu nichel din Canada, a informat Bloomberg. Constructorul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

