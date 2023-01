Tesla a redus preţurile vehiculelor sale electrice la nivel global cu până la 20% Masura marcheaza o inversare fata de strategia producatorului auto din ultimii doi ani, cand comenzile de vehicule noi au depasit oferta. CEO-ul Elon Musk a avertizat anterior ca perspectiva recesiunii si a ratelor dobanzilor mai mari inseamna ca Tesla ar putea reduce preturile pentru a sustine cresterea in detrimentul profitului. Musk a recunoscut anul trecut ca preturile au devenit ”ingrozitor de ridicate” si ar putea afecta cererea. Actiunile Tesla au scazut vineri cu 2,6%, dupa cel mai prost an al actiunilor de la infiintare, din cauza problemelor de livrare si a concurentei in crestere. Tesla… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

