Tesla a redus preţurile unor versiuni ale automobilelor sale Model 3 şi Model Y în SUA, pentru a susţine vânzările Pretul de pornire pentru Model 3 este listat la 38.990 dolari pe site-ul Tesla, in scadere fata de pretul anterior de 40.240 de dolari. Pretul automobilului Model 3 cu autonomie mare a scazut de la 47.240 de dolari la 45.990 de dolari. Si pretul automobilului Model 3 Performance a scazut la 50.990 de dolari, de la 53.240 de dolari. Pretul SUV-ului Model Y Performance al Tesla incepe acum de la 52.490 de dolari, in scadere fata de un pret anterior de 54.490 de dolari. Incepand de la sfarsitul anului trecut, Tesla a inceput sa reduca preturile masinilor sale in intreaga lume, in incercarea de a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

