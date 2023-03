Stiri pe aceeasi tema

- Meta Quest Pro va fi vandut la pretul de 999 de dolari, in scadere fata de pretul de lansare de 1.499 de dolari, iar versiunea Quest 2 de 256 GB la 429 de dolari, in scadere de la 499 de dolari, a declarat vineri directorul general Mark Zuckerberg, intr-o transmisie pe platforma sa de socializare Instagram.…

- Joi, doi oficiali ai Fed au avertizat ca cresterile suplimentare ale costurilor de imprumut sunt esentiale pentru a reduce inflatia. Dolarul american s-a apreciat, facand petrolul mai scump pentru detinatorii altor valute. Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 2,20 dolari, sau cu 2,6%,…

- Prețurile petrolului au scazut la tranzacțiile de luni, deoarece preocuparile privind cererea au compensat perspectivele unei reduceri a ofertei rusești. Brent, referința pentru doua treimi din petrolul mondial, a scazut cu 0,97%, la 85,54 dolari pe baril. West Texas Intermediate, indicatorul care urmarește…

- Preturile petrolului si-ar putea relua cresterea in 2023, pe masura ce cererea chineza isi va reveni dupa abandonarea restrictiilor legate de Covid si in lipsa investitiilor, care limiteaza marirea ofertei, au declarat oficiali ai tarilor membre ale OPEC pentru Reuters, un numar tot mai mare observand…

- Luni, 16 ianuarie, prețul petrolului a scazut, transmite RBC-Ucraina cu referire la Reuters. Țițeiul Brent a scazut cu 0,8%, pina la 84,64 dolari pe baril, in timp ce petrolul West Texas Intermediate a scazut cu 0,7%, pina la 79,30 dolari pe baril, pe fondul tranzacțiilor slabe in timpul sarbatorilor…

- Presedintele american Joe Biden a semnat joi proiectul de lege al bugetului federal in valoare totala de 1,7 trilioane de dolari, care include 45 de miliarde pentru Ucraina, informeaza vineri AFP.

- Președintele SUA, Joe Biden, a promulgat joi legea bugetului federal, care include o suma colosala de 1.700 de miliarde de dolari, inclusiv 45 de miliarde de dolari pentru Ucraina. Textul primise sprijinul unor republicani, asigurand o adoptare facila și oferindu-i lui Joe Biden un succes legislativ…

- Aceasta dispozitie a fost impusa impotriva avizului presedintelui democrat Joe Biden si reprezinta o victorie a republicanilor, care au amenintat sa nu adopte proiectul de lege in cazul in care nu obtin satisfactie in acest subiect. Vaccinarea obligatorie a militarilor americani a condus la darea afara…