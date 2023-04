Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de sfarșitul anului trecut, Tesla a redus drastic prețurile modelelor sale, in special in Statele Unite, Canada și in Marea Britanie. Mișcarea a venit dupa ce mai multe guverne au anunțat ca vor taia din subvențiile acordate proprietarilor de mașini electrice incepand din acest an. Acum, compania…

- Meta Quest Pro va fi vandut la pretul de 999 de dolari, in scadere fata de pretul de lansare de 1.499 de dolari, iar versiunea Quest 2 de 256 GB la 429 de dolari, in scadere de la 499 de dolari, a declarat vineri directorul general Mark Zuckerberg, intr-o transmisie pe platforma sa de socializare Instagram.…

- Tesla a renuntat la planurile de a produce baterii intregi in Brandenburg, Germania, si va efectua in schimb unele etape de productie in Statele Unite, unde stimulentele fiscale sunt mai favorabile, a declarat marti Ministerul Economiei din Brandenburg, transmite Reuters, citat de news.ro. Fii…

- UPDATE Autoritațile germane au confirmat ca Germania va trimite 14 tancuri Leopard 2 in Ucraina și va aproba exportul acestora din țarile partenere. Tot astazi, presedintele american Joseph Biden a anuntat miercuri seara ca Statele Unite vor furniza Ucrainei 31 de tancuri de tip M1 Abrams, in cadrul…

- Tesla a redus oficial prețurile mașinilor sale cu pana la 20% pe plan global. Aceasta masura a fost luata pentru a incerca sa creasca cererea pentru modelele electrice ale marcii americane. Din cauza problemelor de aprovizionare și de livrare, precum și a concurenței din ce in ce mai puternice, acțiunile…

