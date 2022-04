Stiri pe aceeasi tema

Tesla a raportat venituri de 18,6 mld. dolari pe primul trimestru din 2022, cu profit de 3,3 mld. dolari, depasind asteptarile analistilor.

Autoritațile din Shanghai raporteaza un numar record de cazuri de COVID. Orașul este inchis pentru a preveni raspandirea virusului, iar China a anunțat ca iși va menține politica, noteaza mediafax.

"Din martie, din motive legate de epidemie, partenerii furnizori ai companiei din mai multe locuri, inclusiv Jilin, Shanghai si Jiangsu, au suspendat productia unul dupa altul si inca nu si-au revenit. Din cauza impactului acestui fapt, Nio a fost nevoita sa opreasca productia de masini", a spus compania

Valoarea neta a CEO-ului Tesla și SpaceX, Elon Musk, este acum de aproximativ 300 de miliarde de dolari, conform clasamentului in timp real al celor mai bogați oameni din lume, realizat de Forbes și citat de CNN.

Daniel Dines a coborat in topul miliardarilor realizat de Forbes, pierzand peste 600 de poziții de la ediția din 2021, in condițiile in care valoarea participației deținute la UiPath a scazut puternic de la listarea companiei pe bursa de la New York. Ion Țiriac a urcat cinci poziții in top, in pofida…

Musk a fost vazut dansand in timp ce prezida livrarea primelor masini fabricate in Germania ale Tesla catre 30 de clienti si familiile acestora, la uzina de 5 miliarde de euro a producatorului auto. "Este o zi grozava pentru fabrica", a spus Musk, inainte de a saluta lansarea drept "un alt pas in directia…

Directorul general al Tesla, Elon Musk, a donat intre 19 noiembrie si 29 noiembrie 2021 un total de 5.044.000 de actiuni ale companiei, in valoare de 5,74 de miliarde de dolari, unei organizatii de caritate, potrivit unei declaratii depuse la Comisia de Valori Mobiliare din SUA ( SEC), transmite…

Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a recomandat, vineri, extinderea utilizarii unei doze reduse de vaccin Covid-19 de la Pfizer la copiii cu varsta cuprinsa intre 5 si 11 ani, potrivit Reuters. Doza recomandata pentru populatia mai tanara este de 10 micrograme in loc de 30 de micrograme oferite…