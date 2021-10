In urma informatiei, actiunile Tesla au urcat luni cu peste 9,5%, la 995,75 de dolari pe unitate, atingand un nou nivel record. Actiunile au fost sustinute si de stirea ca Model 3 a devenit primul vehicul electric care domina vanzarile de masini noi in Europa. Stirile referitoare la comanda din partea Herz au venit in timp ce Tesla se confrunta cu o lista de comenzi neonorate pentru vehiculele sale si cu continuarea problemelor din lantul de aprovizionare, dar compania isi consolideaza atractivitatea pentru masinile sale electrice. Directorul generalv interimar al Hertz, Mark Fields, a declarat…