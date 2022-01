Stiri pe aceeasi tema

Compania turdeana ASA CONS estimeaza o cifra de afaceri de 21-22 de milioane de euro, in acest an, dupa ce anul trecut au incheiat cu afaceri totale de circa 24 de milioane de euro. Bogdan Bulgaria,...

- Grupul farmaceutic american Moderna Inc se asteapta in acest an la vanzari record, de aproximativ 18,5 miliarde de dolari, din contractele pentru vaccinul sau COVID-19, transmit Bloomberg si Reuters.

- ​Tesla Motors a livrat 936.000 de mașini anul trecut, un an în care multe alte companii au scazut din cauza crizei procesoarelor. Creșterea a fost de 87%, cea mai mare din ultimii ani pentru compania lui Elon Musk. Livrarile de anul trecut au ajuns sa fie de patru ori peste cele din 2018, iar…

- Compania buzoiana Panosol a luat ființa in anul 2009, principala activitate a acesteia fiind producția de panouri solare presurizate compacte, colectoare solare și instalații solare presurizate. Compania dispune de o suprafața de producție și depozitare de 3.000 metri patrați, iar capacitatea anuala…

- ”CIEL Romania, producator de software pentru afaceri, va incheia anul 2021 cu o cifra de afaceri de 1,6 milioane euro, in crestere cu 15% fata de anul anterior. Principalii factori de crestere sunt cererea ridicata pentru sistemul ERP si pentru solutia de salarizare in cloud, lansarea de solutii de…

- Grupul DIGI a virat in luna noiembrie 2021, in contul bugetului de stat, taxe si impozite in valoare de 99 de milioane de lei, informeaza vineri compania. "Datorita dezvoltarii si cresterii constante a business-ului din Romania, compania reprezinta astazi unul dintre cei mai importanti contribuabili…

- Vestra, primul cluster specializat in industria utilitaților și echipamentelor de automatizare, a incheiat al treilea trimestru al anului 2021 cu o cifra de afaceri de 14,6 milioane euro. Compania previzioneaza o creștere cumulata a vanzarilor de 15% pana la finalul anului și o cifra de afaceri de 24…

- Cu toate ca peste 70% din populație este vaccinata cu ambele doze, autoritatile sanitare germane au raportat cel mai mare numar de infectari zilnice cu COVID-19 la nivelul intregii tari – 39.676 de cazuri – de la izbucnirea pandemiei de coronavirus, a informat miercuri Institutul Robert Koch din Berlin,…