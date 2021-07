Acordurile comerciale post-Brexit intre Marea Britanie si Irlanda de Nord sunt guvernate de protocolul Irlandei de Nord. Acesta a fost conceput pentru a ajunge la un echilibru intre mentinerea deschisa a frontierei provinciei cu Irlanda, membra UE, pentru a proteja acordul de pace din Vinerea Mare din 1998, prevenind in acelasi timp intrarea necontrolata a marfurilor pe piata unica a UE. Protocolul mentine Irlanda de Nord in interiorul pietei unice a UE pentru marfuri, dar acest lucru necesita controale asupra marfurilor care sosesc din Marea Britanie. O perioada de gratie se va incheia in octombrie.…