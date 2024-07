Stiri pe aceeasi tema

- Președintele suspendat al Consiliului Județean (CJ) Vaslui, Dumitru Buzatu, afirma ca a fost interogat ilegal de „mascați cu veste antiglonț” pe 22 septembrie 2023, in momentul in care a fost prins in flagrant delict cu 1,25 de milioane de lei in portbagajul mașinii, bani despre care procurorii susțin…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Ambasadoarea SUA in Romania, Kathleen Kavalec, a declarat miercuri, cu ocazia recepției organizate cu ocazia Zilei Americii, ca angajamentul SUA fața de Romania “este de neclintit și esențial pentru protejarea valorilor noastre comune și a modului nostru de viața”: “Declarația…

- Curtea de Apel Iasi a respins, vineri, contestatia lui Dumitru Buzatu formulata fata de decizia Tribunalului Vaslui care l-a plasat sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile. ‘Respinge, ca nefondata, contestatia formulata de inculpatul Buzatu Dumitru impotriva incheierii nr. 68/MPCP din data…

- Și mai halucinant este faptul ca procurorul a sesizat Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in cazul agenților. Totul, pe motiv ca oamenii legii au realizat filmarea din seara cu pricina cu telefonul personal, nu cu echipamentul body-cam și a fost apoi predata…

- Tribunalul Vaslui a decis, joi, plasarea sub control judiciar pentru 60 de zile a fostului presedinte al PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, arestat anul trecut pentru luare de mita si plasat ulterior in arest la domiciliu. Decizia nu este definitiva, ea putand fi contestata in termen de 48 de ore. ‘In baza…

- Tribunalul Vaslui a decis, vineri, mentinerea arestului la domiciliu in cazul fostului presedinte al PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, acuzat de luare de mita, hotararea nefiind definitiva. „Mentine masura arestului la domiciliu luata fata de inculpatul Buzatu Dumitru. Masura arestului la domiciliu va fi…

- Tribunalul Vaslui a mentinut, vineri, masura arestului la domiciliu in cazul presedintelui suspendat al Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, acuzat de luare de mita, masura nefiind una definitiva. ‘In baza art. 348 raportat la art. 207 Cod procedura penala, verifica si constata legalitatea masurii…

- "In baza art. 348 raportat la art. 207 Cod procedura penala, verifica si constata legalitatea masurii arestului la domiciliu, luata fata de inculpatul Buzatu Dumitru, prin Incheierea nr. 40/MPCP din data de 15.04.2024 pronuntata in dosarul nr. 2562/89/2023/a1.8 al Tribunalului Vaslui, ramasa definitiva…