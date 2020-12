Stiri pe aceeasi tema

- O expeditie stiintifica in Muntii Anzi de pe teritoriul Boliviei a scos la iveala 20 de specii necunoscute pentru lumea stiintifica, inclusiv o ”broasca de dimensiuni liliputane”, precum si patru specii redescoperite, inclusiv ”broasca cu ochi de diavol”, a anuntat organizatia Conservation International.…

- AZD1222, dezvoltat de compania farmaceutica AstraZeneca si Universitatea Oxford impotriva maladiei COVID-19, a devenit marti primul vaccin din lume ale carui rezultate de eficienta au fost validate de o revista stiintifica, The Lancet, informeaza AFP, DPA si Reuters. Publicarea acestor rezultate,…

- Sonda spatiala Chang'e 5, trimisa intr-o zona neexplorata de pe Luna, a finalizat cu o zi mai devreme operatiunea de colectare de roci selenare, pe care urmeaza sa le aduca pe Terra, a anuntat joi agentia spatiala chineza, citata de AFP si Reuters.

- O fotografie rara infatisandu-l pe astronautul american Neil Armstrong pe suprafata Lunii se numara printre miile de imagini din spatiu care vor fi scoase la vanzare de casa de licitatii Christie's in luna noiembrie, potrivit Reuters. Cele peste 2.400 de fotografii documenteaza ''epoca…

- Sonda americana care a colectat saptamana aceasta un esantion de pe un asteroid a prelevat o cantitate atat de mare de fragmente incat o roca blocheaza usa containerului, ceea ce face ca materialele adunate sa se imprastie in spatiu, au anuntat oficialii NASA, relateaza Reuters. Bratul robotic al sondei…

- Directorul general al Fondului Monetar International a avertizat azi ca oprirea cheltuielilor destinate combaterii pandemiei si contracararii consecintelor economice ale acesteia ar putea avea consecinte grave pentru economia mondiala, transmite Reuters, citat de agerpres . Kristalina Georgieva a indemnat…

- Celebrul Lionel Messi a fost suparat la fluierul final la o victorie memorabila asupra Boliviei. Meciul avea loc in 2005, cand echipa acestuia reușea prima victori impotriva Boliviei. Messi, implicat intr-un mare scandal Argentina lui Leo Messi obținea o prima victorie in deplasare in La Paz, din 2005.…