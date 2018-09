Stiri pe aceeasi tema

- ​Carlos Ramos a discutat pentru prima data cu presa dupa finala feminina pe care a arbitrat-o la US Open. Portughezul a vorbit cu jurnalistul Miguel Seabra, de la Tribuna Expresso. "Arbitraj perfect nu exista", s-a rezumat sa puncteze Ramos. Pentru a evita orice fel de probleme, lusitanul a evitat sa…

- Federatia Internationala de Tenis (ITF) si-a manifestat, luni, sustinerea fata de Carlos Ramos, arbitrul finalei feminine de la US Open, si l-a felicitat pentru faptul ca a actionat cu ''profesionalism si integritate'' la protestele americancei Serena Williams. Serena, invinsa in finala…

- Steve Simon, șeful WTA, i-a luat apararea Serenei Williams (16 WTA), dupa conflictul avut cu Carlos Ramos, arbitrul de scaun al finalei US Open, contra lui Naomi Osaka (7 WTA), și cere schimbarea regulamentului. Americanca a cedat in fața niponei, scor 2-6, 4-6. ...

- Cristian Tudor Popescu a vorbit pentru GSP.ro despre scandalul din finala feminina de la US Open dintre Serena Williams (16 WTA) și Naomi Osaka (7 WTA), caștigata de japoneza in doua seturi, 6-2, 6-4. Jurnalistul ii acorda credit total arbitrului Carlos Ramos, cel care nu a ezitat s-o penalizeze pe…

- Noul castigator al US Open, sarbul Novak Djokovici, il considera vinovat pe arbitrul Carlos Ramos pentru ca a impins-o pe Serena Williams la limita prin deciziile sale din finala feminina a grand slam-ului american, scrie news.ro."Poate ca arbitrul nu ar fi trebuit sa o impinga pe Serena la…

- Noul castigator al US Open, sarbul Novak Djokovici, il considera vinovat pe arbitrul Carlos Ramos pentru ca a impins-o pe Serena Williams la limita prin deciziile sale din finala feminina a grand slam-ului american. “Poate ca arbitrul nu ar fi trebuit sa o impinga pe Serena la limita, mai ales intr-o…

- Serena Williams a incercat din rasputeri sa obțina cel de-al 24-lea titlu de Grand Slam din cariera, insa a fost oprita de Naomi Osaka. Campioana din Compton a avut un conflict cu arbitrul partidei, Carlos Ramos. Serena Williams a primit nu mai puțin de trei penalizari pentru „code violation”: prima…

- Serena Williams (36 de ani, 26 WTA) a fost invinsa in finala turneului de Mare Șlem de la US Open de japoneza Naomi Osaka (20 de ani, 19 WTA), 2-6, 4-6, dupa un meci marcat de discuțiile aprinse dintre americanca și arbitrul de scaun Carlos Ramos din setul secund. Arbitrul care a luat masuri impotriva…