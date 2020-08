Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de persoane protesteaza duminica la Minsk pentru a denunța realegerea președintelui Alexandr Lukașenko, care se confrunta de doua saptamâni cu o imensa mișcare de protest, potrivit ziariștilor AFP. Opoziția spune ca în piața Independenței sunt peste 100.000 de oameni.Imagini…

- Dupa ce in 2009 si 2010 districtul Florida Keys a fost afectat de multe focare de febra denga, autoritatile au decis sa aprobe un proiect prin care in 2021 si 2022 vor fi lasati in libertate peste 750 de milioane de tantari modificati genetic. Localnicii spun ca refuza sa fie tratati drept „cobai”.Autoritatile…

- Oameni buni, va dati seama ce ametiti vor sa puna mana pe putere, la Ploiesti? Ce dezastru e in capul acestor autointitulati politicieni? Din nefericire, electoratul inca mai apleaca urechea la proiectele grandioase promise in campania electorala, iar candidatii la functii publice se bazeaza…

- „Bucureștenii trebuie sa știe ca, din pacate, nu vom avea candidați comuni la sectoare, nu vor exista liste comune impotriva PSD. Iar asta se intampla pentru ca in USR unii oameni cu putere de decizie il urasc mai mult pe Nicușor Dan decat PSD și nu vor accepta un Consiliu General ales de el alaturi…

- Ion Turnagiu, criminalul care a ucis cinci oameni și mai apoi a fost eliberat de judecatorii din Romania, a incercat sa se spanzure in celula din arest. Eliberat din pușcarie, barbatul a fost arestat din nou, dupa ce ar fi violat și incendiat o tanara de 17 ani.Tenntativa de suicid s-a petrecut…

- Cartea fostului consilier prezidential John Bolton despre activitatea la Casa Alba a aparut marti in librarii, semnaleaza dpa, potrivit Agerpres. Presedintia americana incercase sa impiedice publicarea informatiilor neconvenabile pentru presedintele Donald Trump, ajunse deja pe internet.

- Dovezile temeinice de reabilitare de care ar fi dat dovada Ion Turnagiu, criminalul care a ucis cinci oameni și mai apoi a fost eliberat de judecatorii din Romania, lipsesc cu desavarșire. Acesta a ieșit din penitenciar la recomandarea comisiei care a considerat ca el se poate reintegra social. Asta…