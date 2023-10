Stiri pe aceeasi tema

- Israelul, care a promis sa eradicheze Hamas dupa atacul de amploare comis in 7 octombrie, repeta faptul ca fiecare membru al miscarii islamiste este harazit sa fie ucis, pe primele pozitii ale listei aflandu-se presupusele doua creiere din spatele atacului, noteaza AFP. Mohammed Deif, care conduce aripa…

- Israelul cedeaza dupa vizita lui Biden: permite ajutorul catre Gaza din Egipt!Israelul anunța ca nu va bloca ajutorul trimis catre Gaza din Egipt. O declarație a biroului premierului israelian spune ca Israelul „nu va zadarnici aprovizionarea umanitara din Egipt, atata timp cat vor fi doar hrana,…

- Purtatorul de cuvant al armatei israeliene, Daniel Hagari, a declarat ca „avem suficiente informatii acum, ne-a luat timp, dar trebuie sa spunem adevarul, nu loviturile israeliene sunt cele care au lovit spitalul", potrivit comunicatului publicat pe plaftorma X (fosta Twitter).

- Israelul si-a consolidat trupele stationate la granița de nord a tarii, cu Libanul, dupa mai multe zile de atacuri lansate de militia siita libaneza Hezbollah (sustinuta de Iran) din Liban inspre zona de frontiera, relateaza agenția de presa DPA, preluata de Agerpres."Hezbollah a incercat sa ne deturneze…

- Armata israeliana a declarat ca se pregatește pentru o campanie extinsa in Fașia Gaza și "implementarea unei game largi de planuri ofensive care includ, printre altele, un atac amplu și coordonat din aer, pe mare și pe uscat."Cel mai probabil, in aceasta noapte, Israelul va declanșa operațiunea de…

- Israelul a anunțat vineri ca infanteria și tancurile au efectuat raiduri in interiorul Fașiei Gaza, acesta fiind primul anunț privind trecerea de la razboiul aerian la operațiuni terestre pentru a elimina luptatorii Hamas, transmite Reuters.Purtatorul de cuvant al armatei israeliene, contraamiralul…

- Cel putin 13 ostatici israelieni si straini detinuti de Hamas in nordul Fasiei Gaza au fost ucisi in lovituri aeriene israeliene in cursul ultimelor 24 de ore, a facut cunoscut vineri aripa armata a miscarii islamiste palestiniene, relateaza AFP. „Treisprezece prizonieri, inclusiv straini” au fost ucisi…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas a amenintat luni seara ca va ucide ostaticii israelieni in Gaza ca reactie la raidurile israeliene asupra enclavei palestiniene, potrivit unui comunicat, relateaza AFP."De fiecare data cand oamenii nostri vor fi luati tinta fara avertisment, aceasta va avea ca…