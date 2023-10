Stiri pe aceeasi tema

- Teroristii Hamas au masacrat cel putin 40 de bebelusi si copii, decapitandu i pe unii dintre ei, intr un kibbutz din apropiere de frontiera cu Fasia Gaza, relateaza marti New York Post, citand oficiali israelieni si jurnalisti care au participat la o vizita la fata locului, conform Agerpres.roEste greu…

- Armata israeliana a descoperit peste o suta de cadavre, printre care cateva zeci ale unor bebeluși, intr-o așezare din apropierea graniței Israelului cu Fașia Gaza. Potrivit unui general israelian, teroriștii Hamas i-au macelarit pe toți, in primele ore ale atacului de sambata, 7 octombrie, scrie observatornews.ro…

- Organizația terorista Hamas a ucis zeci de copii și bebeluși intr-un masacru odios comis intr-unul dintre ultimele kibbutz-uri recuperate de trupele IDF de la jihadiști, relateaza The Telegraph. „Au decapitat copii și femei”, a spus David Ben Zion, adjunctul comandantului unitații 71 a IDF.

- In kibuțul israelian Kfar Azza, teroristii palestinieni Hamas au impuscat si ucis peste 100 de civili, inclusiv copii mici si sugari. Marți, 11 octombrie, jurnaliștii internaționali au putut vizita comunitatea pentru prima data și au descris amploarea ororii, relateaza Bild.Reportera Nicole Zedek, de…

- Zeci de bebeluși au fost uciși cu brutalitate de teroriștii Hamas in interiorul unui kibbutz din sudul Israelului in timpul atacului șocant de sambata impotriva civililor israelieni, potrivit jurnaliștilor care au fost lasați sa vada urmarile masacrului, relateaza The Messenger. Cadavrele a 40 de bebeluși,…

- Dupa ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca atacul asupra tintelor Hamas abia a inceput, avioanele israeliene de razboi au continuat sa bombardeze Fasia Gaza peste noapte, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania.Oficialii palestineini din domeniul sanatatii au declarat ca 140…

- Un soldat israelian cu origini romanești și-a pierdut viața in conflictul militar din Israel. „Suntem profund intristați de pierderea unui dublu cetațean israelian-roman care servește in IDF”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe. In doua zile de razboi intre organizatia islamista palestiniana Hamas…

- ”Un numar semnificativ” de civili si militari israelieni sunt tinuti ostatici de gruparea palestiniana Hamas in Fasia Gaza, a afirmat armata israeliana, potrivit BBC, citat de news.ro.Unii sunt in viata si despre altii se presupune ca au murit, a afirmat purtatorul de cuvant lt. col. Jonathan Conricus.…