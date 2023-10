Stiri pe aceeasi tema

- O tanara cu origini romanești se numara printre cei peste 260 de oameni uciși de „Festivalul Groazei” de teroriștii Hamas. In varsta de doar 24 de ani, Bruna Valeanu era nascuta in Brazilia și locuia cu familia in Israel. 10.000 de persoane au condus-o joi pe ultimul sau drum.

- Raed Arafat, șeful DSU, a avut o prima reacție in legatura cu razboiul din Israel. Medicul roman de origine palestiniana a spus ca ceea ce s-a intamplat "este profund greșit, inuman si criminal". Mai mult decat atat, atrocitațile comise nu pot avea "nicio logica sau justificare".

- Razboiul pornit de militanții Hamas a dat peste cap viețile a sute de mii de persoane. O profesoara din Romania, stabilita in Israel a povestit ca fiul ei a fost luat la razboi. Ulterior, femeia a vorbit și despre realitatea vieții civililor in Israel in prezent.

- Ministrul de Externe din Republica Moldova, Nicu Popescu, anunta, miercuri, decesul unui cetatean moldovean in Israel. Barbatul avea 35 de ani si muncea in apropiere de Fasia Gaza. ”Cu profunda tristete, am primit vestea despre trecerea in nefiinta a unui cetatean moldovean in varsta de 35 de ani, care…

- Omul de afaceri Gigi Becali susține ca razboiul pornit de Hamas in Israel ar putea fi benefic pentru țara noastra. Latifundiarul crede ca refugiații vor investi in Romania, considerata una dintre cele mai sigure țari pentru ei.„Evenimentele din Israel… Excluzand faptul ca mor oamenii și nu e bine,…

- Razboiul dintre Gaza și Israel nu este pe cale de a se termina. Ei bine, dupa ce mii de oameni au fost uciși și alte cateva mii ranite, un caz șocant a avut loc. Este vorba despre o tanara de origine germana al carei cadavru a fost identificat in timp ce teroriștii Hamas stateau deasupra ei, o batjocoreau…

- Este a treia zi de teroare in Israel. Cel putin 700 de oameni au murit, printre care si zeci de copii, iar alti 2.100 au fost raniti. Sudul tarii este cel mai atacat, iar sute de parinti isi plang copiii, ucisi de teroristi in strada, in timpul unui festi

- Razboiul pe care gruparea terorista Hamas l-a declarat statului Israel, printr-un val de atacuri fara precedent, pare sa nu cunoasca granițe. Surse din serviciile secrete... The post Rapoartele SRI arata ca fanaticii Hamas se radicalizeaza pana și la București! Adept al gruparii, expulzat appeared first…