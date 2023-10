Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile de pe un telefon au aratat momentul in care parapantele Hamas au atacat un festival din deșert, in Israel, sambata (7 octombrie), in timp ce imaginile cu drone arata distrugerea de dupa atacul care a avut loc langa Re’im, aproape de Gaza, potrivit Reuters. Mii de tineri au participat la petrecerea…

- Razboiul dintre Gaza și Israel nu este pe cale de a se termina. Ei bine, dupa ce mii de oameni au fost uciși și alte cateva mii ranite, un caz șocant a avut loc. Este vorba despre o tanara de origine germana al carei cadavru a fost identificat in timp ce teroriștii Hamas stateau deasupra ei, o batjocoreau…

- Este a treia zi de teroare in Israel. Cel putin 700 de oameni au murit, printre care si zeci de copii, iar alti 2.100 au fost raniti. Sudul tarii este cel mai atacat, iar sute de parinti isi plang copiii, ucisi de teroristi in strada, in timpul unui festi

- Printre imaginile cu un puternic impact emoțional, care au fost publicate sambata, 7 octombrie, pe rețelele de socializare, se numara și un videoclip cu o femeie, al carei trup era aproape complet dezgolit, care zacea intr-o camioneta a teroriștilor Hamas.

- A doua zi de razboi in Israel. Forțele de Aparare de la Ierusalim vor sa-și concentreze atenția asupra preluarii controlului in Gaza. Numarul victimelor din ultimele 24 de ore a crescut semnificativ. O artista din Germania a fost rapita, ucisa și necinstita de teroriști. Atenție, imagini ce pot afecta…

- O artista din Germania, in varsta de 30 de ani, care participa la un festival in Israel, a fost confundata de teroristii Hamas, care au rapit-o, au dus-o in Gaza, au ucis-o si apoi au defilat cu trupul ei pe strazi.

- O politista din Israel a fost capturata de teroristii Hamas, legata la maini si agresata, apoi plimbata pe strazile din Gaza, acolo unde militantii au aplaudat gestul ingrozitor al teroristilor.