Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile canadiene au respins, miercuri, ipoteza privind implicarea retelei teroriste Stat Islamic in atacul armat din orasul Toronto, desi organizatia fundamentalista sunnita a revendicat atentatul, scrie Mediafax."In acest moment al anchetei, nu avem dovezi in sprijinul acestei ipoteze",…

- Autoritatile turce au anuntat, luni, arestarea a 43 de indivizi suspectati de apartenenta la organizatia terorista Stat Islamic, dupa o serie de razii efectuate in orasul Istanbul, informeaza site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.Politia turca a efectuat in ultimele zile razii in 15…

- Autoritațile indoneziene au reușit sa salveze 140 de persoane care se aflau la bordul unui feribot ce s-a scufundat marți in apropierea coastelor insulei Sulavesi din Indonezia, cel puțin patru persoane pierzandu-și viața, informeaza Reuters, preia Mediafax.Acest incident are loc dupa ce la…

- Autoritatile indoneziene au reusit sa salveze 140 de persoane care se aflau la bordul unui feribot ce s-a scufundat marti in apropierea coastelor insulei Sulavesi din Indonezia, cel putin patru persoane pierzandu-si viata, informeaza Reuters.

- Seismul cu magnitudinea 6,1 care a zguduit luni dimineata Osaka, cea de-a doua metropola ca marime din Japonia, a provocat patru decese, ranirea a 380 de persoane si a intrerupt activitatea fabricilor dintr-o importanta zona industriala, potrivit informatiilor furnizate marti de autoritati si oficialii…

- Organizatia terorista Stat Islamic a revendicat atacul comis in orasul belgian Liege, in urma caruia doi ofiteri de politie, un trecator si atacatorul au murit, fara a oferi insa vreo dovada ca ar fi fost implicata, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Vulcanul Merapi, cel mai activ din Indonezia, situat in Insula Java cu o populatie densa, a dat semne periculoase printr-o serie de eruptii care au determinat autoritatile sa ordone evacuarea locuitorilor de pe versantii sai, informeaza marti Reuters.

- Cinci dintre cei mai cautați teroriști din Statul Islamic au fost capturați de autoritațile americane intr-o operațiune realizata cu ajutorul serviciilor irakniene, desfașurata pe teritoriul Irakului. Acest lucru a fost confirmat și de Donald Trump. "Cinci dintre cei mai cautati lideri…